Serie C, presentata la Riforma Zola al Social Football Summit

Serie C, la Riforma Zola è realtà. La soddisfazione di Gianfranco Zola e del Presidente della Lega Pro Matteo Marani a Roma.

Gennaro Dimonte 20 novembre - 14:35

Direttamente dal Social Football Summit, evento che si sta tenendo dal 19 al 20 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, la Serie C ha proposto un nuovo format, chiamato Riforma Zola. Sviluppo e formazione dei talenti fatti in casa con un fondo fatto apposta per l'occasione, premi maggiori per l'impiego dei giovani e un numero minimo di otto ragazzi formati nel proprio club nella lista del settore giovanile gli argomenti maggiori di questa riforma. Questa la proposta accettata e sottoposta da Gianfranco Zola, Vicepresidente Vicario della Lega Pro.

Serie C, ecco la Riforma Zola. Le parole del Presidente Marani — La Riforma Zola è pronta a sbarcare in Serie C. Direttamente dall'evento Social Football Summit a Roma, la Lega Pro ha spiegato tutti gli argomenti che conterranno questa nuova formula sui giovani dalla prossima stagione. Dal 2025-26 le maggiori premi per l’impiego dei giovani provenienti dal settore giovanile sino al 400%, mentre tra due campionati dovranno essere inseriti otto giovani formati nel proprio club all’interno della lista settore giovanile.

Queste le parole di Gianfranco Zola, Vicepresidente Vicario: "Ringrazio i club per il sostegno. Senza la Serie C non avrei mai avuto la stessa carriera e sin dal primo giorno da Vicepresidente avrei voluto fare qualcosa per i giovani. Con la Riforma Zola mi auguro che nei prossimi anni passino tutti i futuri numeri dieci di questa nazione. Ci piacerebbe vedere i campionati under 15 e under 17 unificati per alzare il livello".

A margine dell'evento ha parlato anche il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani: "Di sicuro è una giornata storica per la Serie C. Sono anni che lavoriamo con Zola, il Consiglio direttivo e tutti i club per dare un futuro importante a questa categoria. Vogliamo tornare ad essere il vivaio del calcio italiano".