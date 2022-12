Al derby senza fantasista: il Cesena perde Saber contro il Rimini

Per il Cesena ritorno in campo previsto per domenica 8 gennaio, quando alle ore 14.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi andrà in scena il derby con il Rimini.

Redazione DDD

Il Cesena perde il suo fantasista, fermato dal giudice sportivo per una giornata da scontare nel derby con il Rimini. Per il Cesena sono ripresi gli allenamenti a Villa Silvia in vista del ritorno in campo previsto per domenica 8 gennaio ore 14.30. I derby precedenti al Manuzzi dicono che il Cesena ha battuto il Rimini tre volte, un pareggio e una vittoria biancorossa.

Il prossimo derby sarà senza Saber

Un turno di stop dunque per il centrocampista 27 enne, ex Padova, di origini tunisine ma nato a Mazara del Vallo. Va anche detto che il Cesena cerca sul mercato un giocatore che sia più prolifico di lui in zona-gol.

Saber era stato ammonito in due delle ultime tre partite del Cesena, quella vinta a Pesaro nel girone B di Serie C e quella pareggiata in casa contro la Carrarese.