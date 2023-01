Al Rimini saltano i nervi: il Cesena vince il derby sul finale

Per i riminesi è la seconda sconfitta nel giro di ritorno del girone B di Serie C dopo 21 giornate complessive. Il Cesena sale a 41 punti il Rimini resta ancorato ai 31 messi insieme nel girone di andata.

Era il terzo derby stagionale tra Rimini e Cesena, il primo all’Orogel Stadium. Prima di oggi, il bilancio era in perfetta parità, con i bianconeri vittoriosi al “Neri” nella seconda giornata di campionato (0-1) ed i biancorossi che si sono rifatti nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C (2-1). Oggi invece altro 1-0 per il Cesena.