Alessandria e Piacenza, grande delusione per i gironi: mancano tanti derby…

L'Alessandria aveva minacciato di non presentarsi in campo se fosse stata inserita nel girone B di Serie C, senza poter affrontare Pro Vercelli e Juventus Under 23. Anche il Piacenza aveva tanto auspicato il derby con la Reggiana ...

In chiave alessandrina ecco il commento della locale Radio Gold: "Al peggio non c’è mai fine. Ed ecco che nel giorno in cui la Lega Pro ha annunciato i gironi della terza serie del calcio nazionale, l’incubo della società di via Bellini – attualmente in vendita ma senza ancora offerte così concrete da determinare la chiusura della trattativa – si è concretizzato. L’Alessandria Calcio, infatti, è stata inserita nel Girone B della Serie C. Un’eventualità che Luca Di Masi, attuale proprietario del club, sperava di evitare per via anche dei costi importanti delle trasferte, tra cui due in Sardegna con Olbia e Torres".