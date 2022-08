Il Piacenza vuole la Reggiana nello stesso girone: “Il derby è un patrimonio per la C”

"I gironi saranno decisi dal prossimo consiglio direttivo, noi accetteremo quello che verrà deciso perché questo è lo stile del Piacenza e dei suoi dirigenti. La logica è quella di far vivere partite importanti, come quelle con Cesena, Reggiana ma anche Fiorenzuola, Siena e Entella, che sono molto sentite per noi e darebbero grande lustro al Piacenza, agli avversari e a tutta la Lega Pro. Con l'uscita di piazze importanti, salite in Serie B, un derby come quello tra noi e la Reggiana, che porterebbe più di diecimila persone allo stadio, andrebbe preservato secondo la mia opinione"