Allerta a Fermo: no ai tifosi dell’Ancona al derby senza biglietto…

L'Ancona è 4' in classifica nel girone B di Serie C, sia nella graduatoria generale sia in quella parziale delle ultime 10 partite, nelle quali ha conquistato ben 7 vittorie, 2 pareggi e ha subito solo una sconfitta (di misura a Rimini). La Fermana, sempre nelle ultime 10 partite, è 6', ha conquistato 4 vittorie, 3 pareggi e ha subito 3 sconfitte, viaggiando alla media di 1,5 punti a partita che in questo momento è più che sufficiente per il raggiungimento della salvezza evitando i playout.