Altamura-Crotone, dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Pugliesi e calabresi si sfidano, domenica 31 agosto alle ore 18, in un match che promette spettacolo. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta nella prima giornata cercano il pronto riscatto

Altamura e Crotone si sfidano, domenica 31 agosto alle ore 18, per la seconda giornata del gruppo C di Serie C. La squadra di casa arriva dalla sconfita incassata in casa della Casertana. Stesso destino per gli ospiti che sono stati battuti in casa dal Benevento. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Dove vedere Altamura-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Altamura-Crotone alle ore 18. La gara sarà visibile oltre che su Bet365, come sempre anche sui canali Sky, precisamente su SKY SPORT (canale 254) e NOW. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — Dopo la sconfitta all’esordio casalingo contro il Benevento, il Crotone di Emilio Longo è pronto a rialzarsi. Questa sera, alle 18:00, i pitagorici saranno ospiti del Team Altamura allo stadio Tonino D’Angelo, per la seconda giornata del Girone C di Serie C. Anche i pugliesi arrivano da un ko nella prima giornata contro la Casertana, rendendo la sfida una vera occasione per entrambe le squadre di conquistare i primi punti stagionali. Longo, consapevole delle insidie che presenta il campionato, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle proprie qualità: “Abbiamo analizzato l’avversario, è un gruppo giovane con elementi interessanti. Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare una partita concreta”, ha dichiarato il tecnico.

Per questa trasferta, il Crotone potrà contare su alcuni rientri fondamentali: Armini e Andreoni, squalificati nella partita inaugurale, torneranno a disposizione. Di Pasquale è completamente recuperato e pronto a scendere in campo, mentre Tumminello non partirà titolare ma ha accumulato minuti preziosi nelle ultime settimane. Con la rosa quasi al completo, Longo punta a una prestazione convincente per iniziare a risalire in classifica.

Il Team Altamura, guidato da Mangia, si schiererà con il consueto 4-3-3 e potrà contare sul fattore campo. La partita rappresenta per entrambe le squadre un’occasione da non perdere: rimanere ancora a zero punti dopo due giornate potrebbe complicare il cammino nella stagione e sollevare dubbi sulle prestazioni dei giocatori in campo.

Le probabili formazioni di Altamura-Crotone — Devis Mangia, allenatore dei padroni di casa dovrebbe schierare il tandem composta da D'Amico e Curcio, con la presenza di Rosafio alle loro spalle. Mbaye e Poli saranno i centrali di centrocampo, con Crimi e Dipinto sulle fasce pronti a proteggere anche i tre difensori.

Team Altamura (3-4-1-2): Spina, Grade, Zazza, Nicolao, Crimi, Mbaye, Poli, Dipinto, Rosafio, D'Amico, Curcio. All. Mangia

Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta (Andreoni), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra (Groppelli), Gallo, Sandri, Piovanello, Murano, Zunno, Gomez. All. Longo