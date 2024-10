La situazione in casa Ascoli non è delle migliori, con i tifosi che contestano prestazioni in campo e scelte societarie. Nella notte, presso lo stadio "Del Duca", affissi due striscioni contro presidente e direttore generale...

Sergio Pace Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 10:32)

Un inizio di stagione tremendo e pieno di tensioni. Di polemiche manco a parlarne. In casa Ascoli sono stati giorni burrascosi, con la squadra, retrocessa in Serie C, che non è riuscita ad ingranare dal punto di vista dei risultati in campo. Solo 8 punti conquistati in 7 partite.

Due le vittorie ottenute, contro Pianese e Milan Futuro, già tre le sconfitte con Virtus Entella, Lucchese e Rimini. Nelle ultime tre gare l'Ascoli ha racimolato due ko e un pareggio per 2-2 con il Carpi. Dopo il punto raccolto proprio contro la formazione di Cristian Serpini, l'Ascoli ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, Massimo Carrera.

In panchina contro il Rimini è andato temporaneamente l'ex Lazio, Cristian Ledesma. L'ex centrocampista biancoceleste, dopo il ko interno, è tornato ad allenare la formazione Primavera. E così ad allenare l'Ascoli sarà Domenico Di Carlo, reduce dall'esperienza in panchina alla SPAL. Ma il clima in città continua ad essere teso...

Ascoli, contestati presidente e direttore generale con striscioni affissi allo stadio — I tifosi dell'Ascoli sono in fermento. La situazione che si è venuta a creare non sta piacendo alla tifoseria organizzata che vuole vederci chiaro. In particolare, i sostenitori bianconeri hanno puntato il dito contro presidente e direttore generale. Nella notte, infatti, nei pressi dello stadio "Del Duca" sul ponte Costantino Rozzi, come riporta il portale picenotime.it, sono stati affissi due striscioni recanti i seguenti messaggi: "Senza alcuna dignità, Neri e Verdone fuori dalla società!", "Benvenuto Di Carlo ma il Cda vuoi rifarlo?".

Insomma, una contestazione diretta che ha preso di mira il presidente dell'Ascoli, Carlo Neri, e il direttore generale del club, Domenico Verdone. Il CdA, con ogni probabilità, verrà reso noto entro fine mese. E l'inizio dell'avventura di Di Carlo sulla panchina dell'Ascoli si preannuncia già molto caldo. Domenica al Del Duca arriva la capolista Pescara allenata da un certo Silvio Baldini. Ricordate quel calcio nel sedere di diciassette anni fa?