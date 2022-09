Avellino e il derby di C: ok a 500 tifosi Turris contro il Giugliano

La nota ufficiale: "All’esito della odierna riunione del G.O.S., tenutasi in previsione della gara Giugliano-Turris in programma sabato 24 settembre (ore 20,30) allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e valida per la quinta giornata del campionato di serie C 2022-23, la società di casa ha comunicato l’attivazione della prevendita dei biglietti anche per il settore ospiti (capienza 500 posti), che possono essere acquistati attraverso il circuito “Etes Ticketing” sia on-line che presso i rivenditori abilitati (fino alle ore 19 di venerdì 23 settembre, clicca qui per conoscere i centri abilitati). Il costo del singolo tagliando (prezzo unico) è fissato in euro 15,00 inclusi diritti di prevendita. Ingresso gratuito, invece, per gli under 14. Nella serata di gara, i tifosi di Torre del Greco – ai quali è consentito l’acquisto di tagliandi validi per il solo settore ospiti – sono tenuti a seguire il seguente percorso per giungere allo stadio “Partenio-Lombardi”: raccordo Salerno/Avellino – innesto variante Strada Statale 7 bis-Nucleo industriale (da raggiungere tassativamente entro e non oltre le ore 19) – via Santorelli – Strada Bonatti/don Giovanni Festa – S.C. Cappuccini – via Annarumma – settore ospiti ‘Curva Nord’”.