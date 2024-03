Avellino sogna e Taranto recrimina: ma ecco due derby in arrivo…

Avellino terzo nel girone C di Serie C con 57 punti, Taranto che riparte da quota 50 dopo il ricorso sui 4 punti di penalizzazione: per entrambe derby di trasferta in arrivo...

Valentina Alduini 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 13:39)

Domani sabato 23 marzo alle 17.30 l'Avellino incrocerà il Giugliano di Valerio Bertotto, che già nel derby campano di andata dimostrò di avere una brillantezza fisica capace di mettere in difficoltà i biancoverdi.

Ostacoli e penalizzazioni

I tigrotti, che occupano l'ottavo posto in classifica con 48 punti, da quando sono stati presi in cura dall'ex capitano dell'Udinese hanno assunto una precisa fisionomia di gioco. Dal canto suo Michele Cazzarò, doppio ex del match Brindisi-Taranto, ha parlato al Corriere dello Sport, del derby pugliese in programma domenica 24 marzo alle 17.30.

"Brindisi-Taranto? Sfida fondamentale per entrambe le compagini" - ha dichiarato Cazzarò - "il momento non è dei più semplici considerando le rispettive penalizzazioni, ma un professionista ha il dovere di esserlo anche nelle difficoltà. E poi è un derby, quindi una gara a sè. La penalizzazione del Taranto? Dispiace perchè a Taranto si era ricreato quell'entusiasmo che in città mancava da diverso tempo. Ma non voglio giudicare: c'è un ricorso in atto e mi auguro che parte dei punti sottratti, se non tutti, venga restituita. Brindisi condannato alla retrocessione? Purtroppo sembra inevitabile, qualcosa nel corso della stagione non è andata nel verso giusto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.