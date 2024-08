Benevento-Cavese: derby vietato agli ospiti, il provvedimento è ufficiale

Trasferta vietata ai cavesi. Troppa rivalità tra le due tifoserie, che non s’incontrano in una gara ufficiale dalla lontana stagione di Lega Pro 2010/11, quella della retrocessione e del successivo fallimento dei blufoncè.

L'attesa era tanta, ma il derby campano Benevento-Cavese si giocherà senza la tifoseria ospite. Il match in programma il 26 agosto e valevole per la prima giornata del girone C di serie C, è stato vietato ai sostenitori biancoblù.