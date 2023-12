Benevento, un derby dopo l’altro: Vigorito “La Juve Stabia ci ha asfaltato, adesso l’Avellino…”

Vigorito: "Mi auguro che non ci siano restrizioni per il derby contro l'Avellino, non sarebbe bello. Si possono adottare mille misure, ma non chiudere agli avversari. Abbiamo sette derby, significa quattordici partite. Vorrei che venissero i beneventani. Il modo migliore è essere al proprio posto quando si ha una fede: è serie C, ma è il Benevento, una squadra che va seguita in qualsiasi categoria. La passione per il calcio è uguale".