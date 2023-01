Biglietti e mercato: fra le risaie è già derby Novara-Pro Vercelli

Entrambe a metà classifica nel girone A di Serie C: Novara settimo con 31 punti, quattro in più rispetto alla Pro Vercelli

Mancano più di due settimane al derby del Riso. Già aperta la prevendita dei biglietti per il derby piemontese Novara-Pro Vercelli, 24esima giornata del campionato di Serie C, in programma domenica 29 gennaio alle ore 14.30 presso lo stadio Piola.