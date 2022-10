Bottigliette e cori discriminatori: quante multe dopo il derby sardo di Sassari…

Sono molteplici gli strascichi del derby di Serie C tra Torres e Olbia, terminato 1-1. La conferma arriva dal giudice sportivo. Entrambi i club sono stati infatti puniti dal giudice Palazzi.

3000 euro di ammenda alla Torres padrona di casa. La società sassarese è stata punita a causa di “cori, grida ed altre manifestazioni espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore avversario”.

L'Olbia è stata invece multata per 500 euro. Anche qui cori dei tifosi verso un giocatore della Torres rimasto a terra per un infortunio nel secondo tempo. Ma ci sono anche i 500 euro a carico di Gianluca Contini. L’attaccante cresciuto nelle fila del Cagliari ha rilanciato verso la recinzione dello stadio di Sassari una una bottiglietta gettata in campo dai tifosi rivali della Torres.