Serviva qualcosa che affermasse, con maggiore incisività, il legame che la squadra etnea ha con il proprio territorio. Non solo l' Etna , la pietra lavica e il mare: ma anche quel simbolo antico e storico che è l'elefante posto in piazza Duomo. U Liotru , già ben presente sullo stemma del Catania , decide di prendersi un altro po' di spazio sulla nuova prima maglia.

Il nuovo kit per la stagione è stato presentato nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto. Come si legge sul sito ufficiale del club rossazzurro: "Eccola, con i colori del Noi e con le tonalità che da sempre accendono i cuori e l’entusiasmo di una città profondamente innamorata, quelle della lava e del nostro mare. La maglia è il Catania che ritorna a casa dopo un lungo viaggio, in questo lunedì assolato e promettente: come l’alba, nell’essenza è per sempre uguale e nell’aspetto sorge sempre diversa, offrendo sfumature differenti alla sensibilità di ognuno ma suscitando un’emozione immutabile che accomuna".