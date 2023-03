Catanzaro, 8 giorni al derby di Crotone: politici al lavoro per non escludere i tifosi ospiti…

"Se la tifoseria catanzarese non avrà la possibilità di poter assistere alla partita sarà molto penalizzata - ha detto Scarpino in una nota –. Ad oggi ha dimostrato di non aver creato disordini in nessuna città dove si è recata al seguito della squadra e il dato va tenuto in grande considerazione nella valutazione finale. Pertanto auspico che tutto vada per il verso giusto, ma se così non fosse allora che sia una scelta equa e penalizzante per entrambe le tifoserie di giocare il match a porte chiuse".