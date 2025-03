Cavese-Casertana, dove vedere il derby campano di C

Quello di stasera è un vero derby salvezza, decisivo per le sorti di entrambe le squadre e la permanenza nella serie C. La Cavese è al quindicesimo posto, a 33 punti. La Casertana dista cinque punti, al diciassettesimo posto.

Al Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni andrà in scena il posticipo del lunedì sera della ventinovesima giornata del campionato di serie C; in campo, alle 20.30, scenderanno la Cavese e la Casertana. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, e sarà visibile sul canale Sky Sport 254, o in streaming su Now e su Sky Go.

Il derby del lunedì: Cavese-Casertana — Quello di stasera è un vero derby salvezza, decisivo per le sorti di entrambe le squadre. La Cavese di Vincenzo Maiuri è al quindicesimo posto, a 33 punti. La Casertana di Massimo Pavanel dista cinque punti, al diciassettesimo posto. In mezzo, il Latina a 31 punti. Entrambe le squadre hanno cambiato l'allenatore di inizio stagione: la Cavese era partita con Raffaele Di Napoli, che è stato esonerato proprio dopo la sconfitta nella gara d'andata al Pinto di Caserta; la Casertana, invece, aveva scelto Manuel Iori.

Fra le due squadre c'è una storica rivalità, che risale dagli anni ottanta. La tifoseria ospite non potrà seguire i falchetti, per disposizione della Prefettura di Salerno. D'altronde, non è la prima volta che persiste questo divieto, da parte di entrambe le prefetture competenti.

Nel 2016, la Cavese era in trasferta a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, per la gara di Coppa Italia di Serie D contro il Gladiator, squadra sammaritana. Poche ore prima della partita, prevista per le ore 15 di un mercoledì, la sala operativa della Questura di Caserta registrava alcuni giovani incappucciati ed armati di catene e spranghe: la Digos aveva individuato il gruppo appartenente agli ultras della Casertana, il quale si era dato alla fuga alla vista degli agenti. Nel 2013 invece, la Casertana era in ritiro a Cava de' Tirreni: durante un'amichevole contro una selezione dilettante, alcuni tifosi della Cavese avevano fatto irruzione nell'impianto sportivo in cerca di casertani, rimanendo però a bocca asciutta.