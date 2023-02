C’è il Foggia, derby a prezzi speciali: la Fidelis Andria chiama a raccolta i tifosi…

Occasione per risalire...

In vista del derby contro il Foggia di domenica 26 febbraio alle 15.00, la Fidelis Andria ha deciso di adottare dei prezzi “speciali”. Le donne e i bambini invece potranno entrare gratuitamente al “Degli Ulivi”.

Questa la nota del club: “La Fidelis, per questa importante gara ha deciso di applicare una importante riduzione di prezzi per i settori Curva Nord e Tribunale Laterale oltre a permettere l’accesso delle donne completamente gratuito anche in Tribuna Centrale purché con titolo di ingresso ritirato presso il botteghino dello Stadio”.