Cesena capolista ma…derby perso in coppa Italia e sanzioni in arrivo…

All’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena + andato in scena un sentitissimo derby tra Cesena e Rimini negli ottavi della Coppa Italia di Serie C.

In campo due squadre entrambe in un ottimo momento di forma. Il Rimini, con l’arrivo di Troise ha dato una svolta alla propria stagione; reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato ha ora nel mirino un piazzamento playoff. Il Cesena era in striscia positiva ed è capoclassifica in coabitazione con la Torres.