Cesena-Rimini derby da record: 11mila biglietti venduti e 62 telecamere di sorveglianza

Per i sostenitori del Rimini la prevendita proseguirà fino alle 19 di sabato 7 gennaio sul circuito Vivaticket. Sugli stessi canali riprende oggi venerdì 6 gennaio la prevendita anche per i tifosi bianconeri.

ll Cesena, come club, ha anche ricordato che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso in formato digitale sul proprio cellulare. In occasione di questo derby, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha deciso che i residenti nella provincia di Rimini potranno accedere solo al settore ospiti (Curva Ferrovia). Quello in programma domenica a Rimini sarà il 27° derby tra i romagnoli in una categoria professionistica: 10 le vittorie del Rimini, otto quelle del Cesena e 8 i pareggi.