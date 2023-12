“Ci reprimono”: la curva della Carrarese diserta il derby di Lucca

Il gruppo organizzato della tifoseria azzurra ha fatto un comunicato: "La curva nord non entra! Ancora una volta ci troviamo di fronte a nuovi episodi di un’assurda repressione intrapresa dalla questura carrarese. Alcuni ragazzi durante la settimana sono stati convocati in Questura per la notifica di un avvio di procedimento, riferito ad una "clamorosa rissa" interna alla curva nord durante la partita contro il Sestri Levante. L’episodio in questione, dove nessuno dei partecipanti ha alzato un dito, altro non è stato che una semplice discussione, sedata immediatamente sul nascere. La repressione in atto prosegue irrefrenabile: domenica la curva dovrà essere completamente vuota, certi che la città dimostrerà rispetto a chi ogni giorno lotta per i propri valori e per questi colori. Non accettiamo, ancora una volta, il trattamento inquisitorio e punitivo che ci viene riservato".