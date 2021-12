Colpo di reni Messina nel derby: Raciti porta i suoi al pari, un punto per sperare

2-2 con il Catania reduce dalla vittoria contro il Palermo: buona prova del Messina guidato in panchina dall’esordiente Ezio Raciti

Gol ed emozioni al “Franco Scoglio” nell’ultima di andata, all’esordio in panchina di Raciti al posto di Eziolino Capuano . Rondinella aveva portato in vantaggio il Messina. Nella ripresa l’1-1 di Albertini per il Catania, quindi il nuovo vantaggio giallorosso con Marginean e il 2-2 definitivo del croato Leon Sipos.

Segnali di ripresa dunque da parte del Messina che può recriminare per la doppia rimonta subita. I giallorossi a questo punto chiudono l’andata a quota a 14, in fondo alla graduatoria con la Vibonese. Mercoledì si torna in campo, il Messina sempre in casa, contro la Paganese, e il Catania sul suo terreno contro il Monopoli: entrambe per salutare il 2021.