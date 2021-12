Catania, occhio al derby: nell’ACR Messina esonerato Eziolino Capuano

Eziolino Capuano non è più il tecnico dell'ACR Messina. E il prossimo avversario è il Catania, reduce dalla sorprendente vittoria con il Palermo. Gli etnei sono scatenati guidati dal giovane bomber Moro...

Il Catania vuole risalire in classifica. Dopo la grande impresa dell'ultimo week-end nel derby di Sicilia col Palermo, arriva un altro derby per gli etnei. Ad attendere gli uomini di Mister Baldini ci sarà l'ACR Messina, fanalino di coda nel Girone C di Lega Pro. La squadra ultima in classifica, però, ha deciso per il ribaltone. Esonerato il vulcanico Eziolino Capuano dopo l'ennesimo ko stagionale (5-0 per mano della Turris) e squadra affidata al tecnico della primavera Raciti.