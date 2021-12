Derby siciliano: il Catania non vinceva da 10 anni e non segnava da 8 anni

Un 2-0 pesante, sul piano storico e statistico, quello del Catania sul Palermo al Massimino

Per la seconda volta quest’anno, a distanza di nove mesi, il Catania ha ospitato il Palermo. I rosanero avevano vinto a marzo, gol di Santana, questa volta invece il Catania si è imposto per la 17esima volta tra le mura amiche grazie alla doppietta di Moro. Un successo che mancava dal 18 dicembre 2011. Finì 2-0 e con un gol per tempo anche in quel caso, anche se si giocava in Serie A. Marcatori Lodi e Maxi Lopez.