Coppa di C: il Campobasso di Zauri vince 3-0 contro la Casertana

Il primo turno di Coppa di C mette di fronte il Campobasso contro la Casertana. Luciano Zauri, ex Lazio, Samp e Pescara, comincia superbene la sua avventura sulla panchina del Campobasso. All'esordio stagionale in Coppa Italia di categoria, travolge 3-0 la Casertana. Tutte e tre le reti, nella prima frazione di gioco. Anche i campani avevano un nuovo allenatore all'esordio, Federico Coppitelli, esperto delle categorie giovanili. La Casertana torna verso casa con l'amaro in bocca, con la consapevolezza di dover lavorare: "Dobbiamo avere l’onestà di ammettere che il Campobasso ci è stato superiore… è una sconfitta che ci riporta con i piedi per terra", ha detto il mister evocando la necessità di lavoro, adattamento e interventi sul mercato. Ottimista ma realista, mister Zauri: "Quel che ci ha contraddistinto è stata la compattezza e l’organizzazione in difesa. Gala è stato decisivo… siamo stati cinici nel primo tempo".