Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C si apre con un derby campano. Granata e rossonero si sfideranno in questo primo impegno ufficiale della stagione: appuntamento alle ore 21 di stasera, domenica 17 agosto, allo stadio Arechi. Ecco come e dove vedere Salernitana-Sorrento.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo le amichevoli utili alla preparazione atletica, le due compagini campane inizieranno la loro nuova stagione. Da un lato la Salernitana di Giuseppe Raffaele, dall'altro il Sorrento di Mirko Conte.

I granata riapriranno le porte dell'Arechi dopo la serata della retrocessione in Serie C contro la Sampdoria. Il playout di ritorno di Serie B è finito nei peggiori dei modi: dopo il raddoppio dei doriani, gli spalti hanno iniziato la loro protesta che ha portato alla sospensione del match. Dopo il triste epilogo della scorsa stagione, i salernitani hanno iniziato il loro percorso con le amichevoli contro Giulianova e Reggina, vincendole entrambe e mettendo minuti nelle gambe.

Dall'altra parte ci sono i Costieri rossoneri che hanno potuto fare un test di lusso con i Campioni d'Italia del Napoli; con i partenopei di Antonio Conte che si sono imposti per 4 a 0 sul Sorrento. Ma la voglia di dire la propria è tanta dopo la scorsa stagione, terminata con un 14esimo posto nel girone C nel campionato di terza divisione.

Le probabili formazioni — Salernitana (3-5-2): A. Donnarumma; Coppolaro, Matino, Anastasio; Villa, Capomaggio, Varone, Cabianca, Achik; Inglese, Ferrari. All.: G. Raffaele

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Shaw, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D'Ursi, Plescia. All.: M. Conte

Dove vedere Salernitana-Sorrento? — Il match di Coppa Italia di Serie C sarà un appuntamento importante, sia per iniziare al meglio il nuovo corso che per testare la preparazione in vista dell'inizio del campionato (tra circa una settimana). Ma dove si potrà vedere Salernitana-Sorrento?

La sfida che si giocherà alle ore 21 di stasera, domenica 17 agosto, non avrà una copertura televisiva in diretta. In questa fase eliminatoria della Coppa Italia di terza divisione, Sky Sport coprirà solo tre partite. Ma c'è la possibilità di vedere Salernitana-Sorrento in diretta streaming su Bet365 e anche su Sisal.it. L'accesso alla partita sarà riservato agli utenti registrati con almeno 0,01€ sul conto di gioco.

