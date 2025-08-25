Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere in tv e streaming la partita tra Crotone e Benevento . Il match, valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C , si giocherà allo Stadio Ezio Scida questa sera lunedì 25 agosto 2025 alle ore 21 e sarà visibile anche su Bet365 a titolo gratuito per tutti gli utenti registrati.

Crotone-Benevento, dove vedere la partita

Il posticipo della terza divisione italiana tra Pitagorici e Stregoni inizierà alle ore 21:00 e si potrà vedere il diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 256. In streaming, invece, si potrà vedere in diversi modi: Sky Go e NOW TV e Bet365, dove la sfida sarà visibile in maniera gratuita. Dopo aver portato a termine l'iscrizione al sito, quindi, gli utenti avranno la possibilità di godersi il match di C senza costi aggiuntivi.

Come arrivano le due squadre alla sfida Il Crotone di Emilio Longo vuole puntare al ritorno in Serie B dopo l'eliminazione ai Play-off per la promozione nel corso della passata stagione. La squadra rossoblù ha effettuato diverse operazioni sia in entrata, come l'arrivo di Mattia Sandri dal Milan, sia in uscita, come la cessione di Andrea Barberis al Cittadella. I Pitagorici hanno già fatto il loro esordio stagionale disputando il primo turno della Coppa Italia Serie C, vincendo 1-0 contro il Catania grazie alla rete di Jacopo Murano al nono minuto di gioco.

Così come i loro avversari di questa sera, anche il Benevento allenato da Gaetano Auteri vuole tornare in cadetteria il prima possibile. In questa sessione di calciomercato, la squadra campana ha dato il benvenuto ai nuovi innesti e ha salutato coloro che sono partiti, come Alessandro Nunziante ceduto all'Udinese per 1.5 milione di euro. Dopo tre amichevoli vinte, i Sanniti hanno giocato la loro partita di Coppa Italia Serie C e hanno vinto 1-0 contro il Guidonia Montecelio grazie al gol al minuto 89 di Dario Lamesta.

Probabili formazioni — Entrambi i tecnici dovranno fare i conti con alcune assenze: per i rossoblù mancheranno gli squalificati Armini ed Andreoni; i giallorossi, oltre allo squalificato Berra, non potranno contare su Nardi, Simonetti, Esposito e Mignani, tutti assenti per infortunio.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Talia, Ricci; Della Morte, Salvemini, Manconi. Allenatore: Auteri