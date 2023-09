Foggia, Daspo a tre ultras dopo l’incendio allo stadio nel derby con il Taranto

La Questura di Taranto ha emesso i primi provvedimenti a seguito dei gravi fatti che hanno caratterizzato il finale di partita. Notificati i provvedimenti di Daspo a tre ultras foggiani

Sergio Pace Redattore

Arrivati i primi provvedimenti a seguito degli incidenti in Taranto-Foggia che hanno provocato un incendio nel settore ospiti dello Stadio Iacovone. Sono stati emessi tre Daspo nei confronti di tre ultras foggiani.

Incidenti Stadio Iacovone, Daspo a tre ultras foggiani

La Questura di Taranto ha emesso i primi provvedimenti a seguito dei gravi disordini nel settore ospiti dello Stadio Iacovone in occasione di Taranto-Foggia, partita valevole per la prima giornata del campionato di Serie C e vinta 2-0 dai padroni di casa.

Identificati tre ultras del Foggia cui sono stati notificati i provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Taranto Massimo Gambino. Due ultras foggiani, rispettivamente di 46 e 57 anni, al termine del match si sono arrampicati sulla recinzione esterna dello stadio Iacovone, uno brandendo un bastone e cercando di colpire il personale delle Forze dell’Ordine schierate all’esterno della struttura, l'altro inveendo in maniera violenta. Per il 46enne il Daspo ammonta a 5 anni, per il suo compagno a 3 anni.

Il terzo sostenitore del Foggia di 20 anni ha lanciato un fumogeno sul terreno di gioco nel momento del suo ingresso in Curva ospite. Per il giovane il Daspo ammonta a tre anni. Ancora in corso gli accertamenti e le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio Iacovone per risalire ai responsabili dell’incendio appiccato a fine partita.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.