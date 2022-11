Derby calabrese, il sindacato di Polizia: “La violenza non può essere la normalità”

“È inutile negare che fin quando non si agirà seriamente sulle responsabilità delle società sportive e sulle connivenze con quella parte di tifoseria malata, quello che è accaduto domenica a Catanzaro durante la gara di campionato contro il Crotone non sarà più solo un episodio. Come è inutile negare che sarebbe ora di garantire la certezza della pena per i ‘barbari da stadio’, con il massimo della pena prevista, che anche ieri non hanno perso occasione per far dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta”. Lo sostiene Rocco Morelli, segretario provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp polizia, in merito agli incidenti accaduti domenica a Catanzaro durante ed a seguito dell’incontro di calcio tra il Catanzaro e il Crotone.