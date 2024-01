Derby campano, arriva la Casertana: da Benevento “Arbitro dal cartellino facile…”

Grande rivalità e precedenti molto caldi fra le due square campane di Serie C...

Sarà Andrea Bordin della sezione Aia di Bassano del Grappa a dirigere il derby tra Benevento e Casertana. Al quarto anno nella Can di Serie C, il fischietto veneto è originario di Cittadella, dove la sua famiglia gestisce il bar dello stadio Tombolato.

Bordin ha la fama di essere eccessivamente fiscale. E i numeri lo dimostrano: basti pensare che nelle 56 gare dirette finora in terza serie, ha estratto il cartellino giallo 328 volte, per una media di oltre cinque ammonizioni a partita, secondo la statistica di Calciobenevento.it.

Diventano più di sette, invece, se si contano solo le gare di questa stagione: negli otto incontri del campionato in corso ha tirato fuori il giallo infatti 58 volte. Di queste partite, una è del Benevento: il direttore di gara di Cittadella ha infatti incrociato i giallorossi a Potenza, in occasione del derby con il Sorrento, vinto per 1-0 grazie alla rete di Bolsius.