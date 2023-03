Derby Crotone-Catanzaro: manca la firma del Prefetto, iniziano gli appelli…

“L’incontro di calcio tra Crotone e Catanzaro si svolga a porte aperte come segno tangibile di solidarietà per la tragedia dei migranti esattamente a cavallo tra le due province”. L’appello è del sindaco di Botricello, Saverio Simone...

Non è ancora ufficiale, Il derby calabrese Crotone-Catanzaro sarà vietato ai tifosi residenti nella provincia di Catanzaro. Ma l’ordinanza del prefetto di Crotone, seppure sia pronta, non è stata ancora notificata alle due società, ai sindaci delle città interessate, al presidente della Lega Pro.

Ma i dubbi restano sul tavolo: cosa faranno con i tanti sostenitori giallorossi residenti nella provincia di Crotone? E come verrà gestita la situazione qualora, come si chiede la Gazzetta del Sud, i gruppi organizzati e i club che sostengono il Catanzaro decidessero di organizzare un corteo fino alle porte di Crotone o a qualche centro della provincia come Cutro o Isola Capo Rizzuto?