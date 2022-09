Derby del riso e caccia al biglietto: ancora poche ore per i tifosi del Novara

E' caccia al biglietto per il derby delle risaie. Il Novara ha comunicato che i tagliandi per la partita Pro Vercelli-Novara, in programma sabato 24 settembre alle ore 16.30 presso lo stadio Piola di Vercelli, sono in vendita online o presso i punti vendita autorizzati. I tifosi azzurri potranno acquistare i ticket nel settore a loro riservato fino alle ore 19.00 di venerdì 23 settembre: i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara. Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di 10 euro.