Derby del Ticino: contro il Novara la serata perfetta della Pro Patria

Derby vinto e clean sheet, male il Novara e in grande ripresa la Pro Patria...

Simone Balocco

Tre gol al Novara, tre punti in più in classifica e Derby del Ticino vinto per la seconda volta in stagione: i tifosi della Pro Patria non avrebbero potuto chiedere di più e di meglio...

3-0 a favore dei tigrotti bianco-blu contro il Novara

A Busto Arsizio, allo Stadio Carlo Speroni, da quasi un anno non si registrava una vittoria con più di un gol di scarto e mai in stagione la Pro Patria aveva fatto sei punti in fila).

E' stata la classica serata perfetta. Anche il Novara di Gattuso aveva bisogno di un successo per risalire una brutta classifica (18 punti) e avvicinarsi proprio ai rivali nel girone A di Serie C, ma il 2024 della Pro Patria non poteva iniziare meglio: 2 vittorie su 2.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.