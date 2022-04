Derby delle Saline, vince la noia: Grosseto-Siena termina con poche emozioni

Un derby molto deludente fra Grosseto e Siena, che si chiude senza reti e con ben poche emozioni. Un pari che può bastare al Siena, mentre il Grosseto è ormai in Serie D

Termina con uno scialbo 0-0 il sentissimo Derby delle Saline fra Grosseto e Siena, match valido per la 35^ giornata del campionato di C (Gruppo B).

Un match molto sentito, forse troppo, tanto che la tensione ha portato a ben poche emozioni nell'arco dei 90' di gioco. Un pari che serve certamente più al Siena, attualmente 13° in classifica, mentre per il Grosseto, ultimo a quota 30 punti, è probabilmente la parola fine ai sogni di salvezza.

Due squadre schierate entrambe dai propri tecnici con un 3-5-2, un modulo a specchio che ha certamente contribuito al grande equilibrio durante tutto il match. Alla fine si conteranno 5 cartellini da parte dell'arbitro, (pochi per un derby), ma ben 12 calci d'angolo in favore del Siena. Tanti corner ma poco altro per i bianconeri, che avrebbero potuto sfruttare meglio i tiri dalla bandierina. Il 54° derby termina così in parità, e per il Grosseto è già tempo di pensare al futuro, dove dovrà ripartire dalla Serie D...