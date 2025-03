Derby di C: la Cavese batte la Casertana ed esce dal pericolo

Il derby campano della serie C se lo aggiudicano i metelliani: la Cavese vince 1-0 contro la Casertana, che scivola sempre di più verso i probabilissimi playout contro il Messina. Altre quattro giornate di campionato, per i verdetti.

Michele Bellame Redattore 3 marzo - 22:31

La Cavese si aggiudica il derby della serie C contro la Casertana: ai metelliani, è bastata la rete nel primo tempo di Vitale, al 21° minuto. La squadra di Maiuri si aggiudica il posticipo del lunedì di categoria. Cavese-Casertana, è stato il match valido per la ventinovesima giornata del girone C di serie C. Adesso, la classifica si mette veramente male per la Casertana di Pavanel, che si trova al diciassettesimo posto a 28 punti; tre punti avanti, c'è il Latina, mentre in coda ci sono Messina, Taranto e Turris, che sono in mesta attesa delle decisioni della Covisoc. La Cavese, invece, con questa vittoria di furbizia e d'esperienza, vola al dodicesimo posto, piazzandosi a 36 punti alle spalle del Sorrento che ne ha 39.

Cavese-Casertana: i metelliani si aggiudicano la vittoria e scappano dai playout — Era uno scontro attesissimo alla vigilia, senza però la presenza dei tifosi ospiti per disposizione della prefettura di Salerno, per via della ben nota rivalità fra le due tifoserie: spesso, purtroppo, sono venute allo scontro. La Cavese gioca una partita ordinata in difesa, e trova il vantaggio alla prima azione pericolosa per i suoi: la rete di Vitale, arriva quando era la Casertana a macinare gioco e possesso palla, soprattutto nella metà campo avversaria. Beneficiando anche del cronometro che scorreva, la Cavese ha spesso interrotto il match, fermando, di conseguenza, la tentata fluidità di manovra della squadra ospite. Nel primo tempo, non si annoverano azioni pericolose, se non un contropiede pericoloso dei metelliani, che vanno vicini al raddoppio con Sorrentino.

Nella ripresa, nonostante la girandola di cambi in attacco da parte dei falchetti casertani, nulla cambia per il risultato. I cross latitano, per la testa di Vano, che sfodera un colpo soltanto a ridosso dell'80° minuto. La velocità di Kallon e Bakayoko non è sufficiente per impensierire la difesa della Cavese, che stringe i denti e riparte puntualmente ad ogni tentativo avversario. La classifica per i metelliani, che al triplice fischio giustamente esultano e applaudono i propri beniamini, si tinge di positività, dopo questa vittoria. Tutt'altre tonalità, invece, quelle assunte dalla classifica della Casertana: è facile preventivabile il playout contro il Messina, salvo fra le due squadre non distino almeno otto punti. Per i peloritani sarebbe prevista una penalizzazione.