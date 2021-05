Derby perso? Grazie lo stesso: bella sorpresa per i giocatori del Foggia al rientro da Bari

Bari-Foggia 3-1 nel derby pugliese, ma nessun dramma da parte dei tifosi rossoneri. Anzi...comprensione e ringraziamenti...

La rivalità fra tifosi baresi e foggiani è durissima. Il giorno prima del derby playoff vinto dal Bari 3-1, sui social foggiani giravano immagini di uccellini rossoneri che zampettavano "chi non salta è un barese" cantato in dialetto. In passato, ci sono stati episodi molto brutto fra tifosi e giocatori del Foggia, come accaduto all'auto dell'attaccante Pietro Iemmello incendiata nel marzo 2019. Eppure, dopo la sconfitta del San Nicola, una rappresentazione di tifosi ha accolto il pullman del Foggia per ringraziare i giocatori.