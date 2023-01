Derby pugliese, Foggia in fiducia: ma i tifosi tarantini vogliono lavare l’onta…

Dopo la vittoria per 4-0 a Pescara, il Foggia sesto in classifica nel girone C di Serie C, affronta nel turno infrasettimanale di campionato il Taranto che ha cinque punti in meno ma che soprattutto vuole riprendersi con orgoglio dalla gaffe social di qualche giorno fa...

Per i tifosi tarantini, Foggia-Taranto è una questione non solo di campo. Gli jonici sono orgogliosissimi del loro stadio, che in passato si chiamava "Salinella", dal nome del quartiere cittadino nel quale è stato costruito e inaugurato nel 1965. Poi è diventato stadio "Iacovone". Ma il sito ufficiale del comune di Taranto, nella sezione ‘Impianti sportivi comunali’, ha descritto lo stadio cittadino ma con la foto di un altro stadio, il "Pino Zaccheria" di Foggia, dove appunto domani mercoledì 1 febbraio i satanelli e i rossoblù si affronteranno nel derby valido per la 25esima giornata del girone C di serie C.