Doppio derby Pro Vercelli: con il Torino Primavera e con l’Alessandria…

Test amichevole in arrivo per la Pro Vercelli. Dopo i primi allenamenti nel ritiro valsesiano, i ragazzi di Mister Massimo Paci saranno impegnati nella prima sgambata stagionale contro il Torino Primavera. La sfida, che si disputerà a Varallo, in Valsesia, domenica 24 luglio, avrà inizio alle 0re 18.