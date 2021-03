Esordio da derby per Tacchinardi: Fano “Dobbiamo vincere”, Vis Pesaro “La portiamo a casa”

Alessio Tacchinardi al battesimo del fuoco: il suo esordio coincide con il derby di domenica alle 15 in casa contro la Vis Pesaro, rivalità sentitissima da queste parti...

Gianluca Carpani, capitano del Fano, è intervenuto così ai microfoni dei canali ufficiali granata: “Il derby è una partita importante per tutto: per i tifosi, per l’intera città, per il nostro campionato e per noi stessi. Sarà una partita di cuore e sacrificio, da vincere. Poche parole, e tanti fatti. Come ci troviamo con il nuovo mister? La carriera di mister Tacchinardi parla da sola, ci siamo messi subito a disposizione e stiamo lavorando tanto. Dobbiamo arrivare carichi per domenica”. Gianluca Carpani è il capitano, è uno di quelli del gruppo che sa meglio cosa significhi un derby, del resto è di Ascoli Piceno e dunque ne sa qualcosa degli scontri con la Samb. Ma anche di cosa significhi in particolare il derby Alma Juve Fano-Vis Pesaro.