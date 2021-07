FC Messina: cresce l’attesa per i tanti derby, ma va risolto il nodo stadio

A Messina si aspetta con grande entusiasmo il momento-derby, ma per l’FC Messina c’è da risolvere il problema legato all’impianto di gioco

Grande entusiasmo nell’FC Messina per la ritrovata Serie C, arrivata grazie alle tante esclusioni mosse dalla Covisoc, che porterà anche a diversi derby. Di contro però c’è un problema non di poco conto da risolvere, quello legato al campo di gioco. Il vice presidente Cosenza sa bene che ora è il momento delle carte e delle fideiussioni, ma soprattutto è il momento di trovare uno stadio: il Franco Scoglio sarà infatti indisponibile almeno fino al 20 agosto.

L’ACR nel frattempo ha indicato come campo quello di Vibo Valentia. Tanto è l’entusiasmo in città, sognando i derby fra i professionisti, cosa che accadeva nel lontano 1946/47. A quel tempo infatti, Arsenale Messina e ACR Messina si affrontavano in C. L’attesa è tanta per l’FC Messina, tanto che i giocatori dopo la finale contro il Gebilson hanno mostrato con entusiasmo e ottimismo una maglia con una scritta piena di C: “Comu finisCi si Cunta” .