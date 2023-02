Fermo, il derby con l’Ancona: Igor Protti “Vogliamo gli applausi dei nostri tifosi”

Il derby marchigiano di Serie C è iniziato a livello giovanile: fra gli Under 17 Fermana-Ancona 0-1, per gli Under 15 invece Fermana-Ancona 3-0. Il nuovo episodio, domani domenica 12 febbraio al Bruno Recchioni di Fermo, tra due delle squadre più in forma al momento fra le squadre del girone B di Serie C.

Le parole della vigilia di Igor Protti, allenatore della Fermana: "Un altro step importante per noi, al di là del derby, noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo riprendere a fare punti, consapevoli che abbiamo già incontrato squadre importanti prima dell'Ancona. I nostri avversari sono una squadra importante che lotta per la vittoria del campionato. L'Ancona è una big, La Fermana è seria, per come si atteggia e per come si allena. Noi sappiamo che dobbiamo arrivare a 42 punti, ce ne mancano tanti, e contro l'Ancona sappiamo che le difficoltà sono enormi. I tifosi? Lo sappiamo, l'abbiamo già visto nei momenti difficili. Il pubblico della Fermana è abituato a raschiare il barile. I ragazzi hanno riacceso l'entusiasmo della gente. Per noi i tifosi saranno il dodicesimo giocatore in campo".