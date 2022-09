Fidelis Andria-Audace Cerignola, un derby inedito in Serie C

Allo Stadio "Degli Ulivi" l'Audace Cerignola sarà ospite della Fidelis Andria per un derby ad alta tensione; mai la partitissima è stata disputata in Serie C - un derby quindi inedito nel professionismo.

L'allenatore Michele Pazienza, ex giocatore fra le altre di Napoli e Juventus, ha esternato tutta la sua preoccupazione per questo match: "La trasferta di Andria sarà un derby insidioso, anche in virtù del pochissimo tempo che le due squadre avranno avuto per recuperare dalle fatiche di domenica".