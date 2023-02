Foggia, 2-0 nel derby e quarto posto: suona l’allarme per il Taranto

Quello infrasettimanale era il derby tra il ega Pro, girone C. I dauni hanno iniziato quinti in classifica con 35 punti ed erano reduci da due larghi successi consecutivi (3-0 al Potenza in casa e 4-0 al Pescara in trasferta). Il Taranto dal canto suo, si è presentato a Foggia in una posizione di classifica tranquilla con +4 di vantaggio sulla zona play-out.

Al fischio d'inizio del direttore di gara, le due squadre hanno preso il via in campo dopo una operazione di mercato del Taranto via Foggia. A Taranto è arrivato Giacomo Sciacca del Foggia, difensore centrale classe 1996, dopo 19 presenze con la maglia rossonera in questa stagione. In effetti, Sciacca ha giocato ma non è riuscito ad evitare la sconfitta.