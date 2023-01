Foggia a caccia del riscatto nel derby: lo attende il bunker di Francavilla

Il Foggia è settimo dopo 21 giornate del girone C di Serie C, con 29 punti. Quattro in più rispetto ai rivali della Virtus Francavilla.

Il Foggia deve rimediare al ko interno contro il Picerno. E deve farlo al “NuovArredo Arena” di Francavilla Fontana, sabato 14 gennaio alle 14:30, in un derby contro un avversario molto forte proprio in casa. La Virtus Francavilla soffre in trasferta, ma sul suo campo ha conquistato ben 21 dei 25 punti che ha in classifica.