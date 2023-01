Forti piogge e stadio sold out: in arrivo il derby Vicenza-Padova

Il L.R. Vicenza ha comunicato che, dopo il tutto esaurito registrato nei settori dedicati ai tifosi vicentini, ovvero Curva Sud, Distinti e Tribuna, sono stati acquistati anche gli ultimi biglietti disponibili per il settore ospiti che verrà occupato dai tifosi del Padova.

Sold out totale

Per il derby veneto, lo stadio Menti sarà dunque pieno in ogni ordine di posto con più di 10mila persone che domenica saranno presenti per Vicenza-Padova.