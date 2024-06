Girone B di Serie C: Ternana-Perugia, un derby che s’ha da fare

Con ogni probabilità Ternana nel Girone B del prossimo campionato di C. Con l’eliminazione dai playoff di Avellino e Benevento (girone meridionale) salgono le possibilità che le Fere vengano inserite nel girone di Perugia e Gubbio.

4 giugno 2024

Per la Ternana sono salite in modo notevole le possibilità che la Ternana venga inserita nel girone di Perugia e Gubbio. In tal caso i rossoverdi dovrebbero vedersela anche con altre avversarie competitive, come Pescara, Spal, Virtus Entella, Torres e Ancona.

In attesa di certezze

La giornata di oggi, martedi 4 giugno, è quella del termine ultimo per l’iscrizione ai vari campionati. Ottimismo in crescita per le iscrizioni di Foggia, Ascoli e Team Altamura. Le criticità sembrano maggiori per Lecco e Turris. Alla finestra Milan U23 e Siracusa.

Ma in casa rossoverde è molto caldo il fronte Stefano Capozucca. Proseguirà il rapporto che lega il diesse alla Ternana? Capozucca ha ancora un anno di contratto, ma, ferma pur in un clima di stima, la retrocessione in C ha generato dubbi in merito alla sua permanenza. Il prosieguo della settimana sarà decisivo.