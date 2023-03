Giugliano, derby in casa contro l’Avellino: ma si gioca proprio ad Avellino…

Il dirigente chiede l'aiuto dei tifosi

di Bruno Bertucci

Il derby campano di Serie C tra il Giugliano e l'Avellino è dietro l'angolo e nessuna delle due compagini ha intenzione di regalare punti preziosi ai rivali di sempre.

Il derby in casa, ma nello stadio degli ospiti...

Il direttore sportivo della squadra di casa - Antonio Amodio - ha parlato a PrimaTivvù parlando delle ambizioni del club e del suo desiderio in vista della partitissima: "Partiamo dal fatto che il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di ottenerla quanto prima. E' un campionato difficilissimo, vediamo l'Avellino che ha un organico di categoria superiore e non sta avendo i risultati sperati. Noi stiamo facendo il nostro, potevamo aver qualche punto in più, non parlo di sfavori arbitrali ma diciamo che è sempre colpa nostra quando perdiamo".

C'è un però: "Ci penalizza non giocare a Giugliano, giochiamo ad Avellino e alla fine questo ci sta penalizzando. Il derby con l'Avellino? Speriamo di non giocare a porte chiuse, stiamo cercando di trovare una soluzione utile per entrambe le società affinché si giochi con i tifosi sugli spalti". Il Giugliano spera di tornare a giocare nel suo stadio, il De Cristofaro, nella prossima stagione 2023-24.

A questo punto la gara tra Giugliano e Avellino, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 si dovrebbe giocare regolarmente al Partenio a porte aperte. Potrebbe esser evitato quindi il rischio delle porte chiuse per il derby campano. In questo caso lo stadio dovrebbe veder i tifosi del Giugliano occupare il settore ospiti mentre, per i tifosi dell’Avellino, dovrebbe esser aperta la Curva Sud.