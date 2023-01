I corallini ospitano le vespe: Turris al derby con il quarto allenatore stagionale…

Sarà l'esordio in panchina per Gaetano Fontana, quarto allenatore stagionale per i corallini della Turris. La squadra di casa è in piena bagarre playout e non vince dal 23 novembre scorso (1-0 sul campo de Messina). Addirittura in casa non vince dal 14 settembre (Turris-Taranto 2-1).

Sul fronte Juve Stabia, quarta in classifica nel girone C di Serie C a quota 32 punti ben dodici in più della Turris, il tecnico Leonardo Colucci, ex protagonista sui campi di Serie A, ha aperto il weekend con un pensiero su Vialli: “Mi commuovo, ho avuto l’onore di giocarci contro. Uomo in campo e uomo fuori, l’ha dimostrato combattendo la sua battaglia. Da parte mia e della Juve Stabia vanno le più sentite condoglianze, è stato un grande capitano e un trascinatore, non solo nella vita calcistica". Leonardo Colucci, sul tema specifico del derby ha invece trasmesso serenità all'ambiente: "Trend positivo nei derby? Vorrei quel qualcosa dai ragazzi in ogni partita perché si porta enfasi in campo. La prestazione personale si associa a quella collettiva, da qui nasce la partita. All’andata non è venuto meno l’impegno, siamo rimasti in dieci e abbiamo cercato di fare comunque la partita. Gli episodi ci hanno penalizzato, ma da sportivo accetto sempre il verdetto del campo. Speriamo che questo trend possa continuare, sarà una gara tosta e da affrontare con intelligenza”.