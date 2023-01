Il baby portiere decisivo nel derby del riso: Pro Vercelli, festa e concentrazione

Il mister vercellese Massimo Paci: "Sono contento, in primis per i tifosi: si meritavano questa vittoria per il calore che hanno messo oggi e per la spinta che ci hanno dato per tutta la partita. Sono contento per loro. Poi sono contento per il Presidente e il Direttore Sportivo che stanno facendo tanto per noi: si meritavano questa soddisfazione. Per me è stata una bella soddisfazione: una partita ben giocata e ben interpretata. Era una partita sporca, siamo riusciti a renderla meno sporca di quello che poteva essere. I ragazzi hanno avuto un ottimo approccio: sono contento, ma ora testa alla prossima. Il derby è sempre una partita particolare, in cui tattica e sistemi di gioco vengono meno. I complimenti vanno i ragazzi, ma la testa va già a mercoledì. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, se ci riusciamo, possiamo dire la nostra contro chiunque. Mercoledì sarà uno scontro diretto con la Pro Patria, serve concentrazione".