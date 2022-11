Il Catanzaro fa suo il derby contro il Crotone: 2-0 al Ceravolo, nel finale espulso Lerda

Una sfida attesa da 17 anni, tanto era passato dall'ultimo derby fra Catanzaro e Crotone, in una delle sfide più sentite in tutta la Calabria. Un match terminato con la vittoria dei padroni di casa, che al Ceravolo superano i rivali con un secco 2-0, grazie ai gol firmati Iemmello (45') e Curcio (68'). Tensione e nervosismo alle stelle, e farne le spese nel finale è il tecnico crotonese, mister Lerda, espulso per proteste al minuto 87'.

Nervosismo iniziato al minuto 57', quando sul risultato di 1-0 per i padroni di casa arriva il pareggio del Crotone, ma il guardalinee alza la bandierina e la rete viene annullata per offside. E' qui che il match s'infiamma, anche perchè poco dopo arriva il raddoppio del Catanzaro, da qui il nervosismo marcato Crotone. Un successo importante per il Catanzaro, che si conferma in vetta a quota 32 punti, mandando i rivali a -4 punti.